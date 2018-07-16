Экспериментальная версия хетчбека Datsun mi-DO для активного отдыха

Datsun представил экспериментальную версию автомобиля Datsun mi-DO, воплотившую в себе пожелания многочисленных любителей путешествий и активного отдыха на природе. Автомобиль сконструирован на базе хэтчбека Datsun mi-DO с 8-клапанным двигателем 1.6 и механической коробкой передач. Новая и единственная версия Datsun mi-DO для активного отдыха создана специально для путешествий, как с точки зрения улучшенной проходимости, так и в плане экипировки и оборудования.

«Мы регулярно изучаем предпочтения нашей аудитории, но в этот раз сделали больше – создали уникальный и единственный в своем роде автомобиль, олицетворяющий дух приключений и любовь к путешествиям, которые близки российским владельцам Datsun. Яркий и смелый Datsun mi-DO для активного отдыха – это экспериментальный проект, который призван вдохновить всех нас на новые открытия и эксперименты» – отметил Андрей Чирков, Глава бренда Datsun в России.

Кузов автомобиля получил специальное матовое покрытие Raptor, стойкое к царапинам и сколам, камуфляжную расцветку в популярном стиле «Милитари», дополнительные световые приборы, расширители арок, поперечины, дефлекторы, тонировку стекол задних дверей и автомобильный бокс Thule объемом 330 литров.

Внутреннее пространство было увеличено за счет демонтажа задних сидений и объединения его с багажным отделением. Поверхности отделаны специальным легко моющимся покрытием. В багажном отделении предусмотрены отсеки для хранения снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки, резиновых сапог и других нужных в путешествии вещей. В нижней части багажника встроен выдвижной стол, скрывающийся в специальном ящике, а верхняя часть разделена на удобные отсеки для размещения личных вещей, доступ к которым открыт как из салона автомобиля, так и со стороны задней двери. Багажный отсек получил дополнительное освещение в стенке задней двери. Также в комплект автомобиля входят рывковый и буксировочный тросы, шаклы, упакованные в специальную сумку, лопата и топор Fiskars, тент «Маркиза» с боковыми стенками. Для дополнительного комфорта во внутреннее пространство автомобиля встроен холодильник INDEL и походная кофеварка.

Datsun mi-DO для активного отдыха получил увеличенный дорожный просвет (180 мм). Увеличение клиренса стало возможным благодаря проставкам в передней части между кузовом и опорником и сзади между нижним креплением амортизатора и балкой. На автомобиль установлены шины Michelin Cross Climate 185/65 R15 95V XL и кованые диски.

Применение главной пары с измененным передаточным числом 4.13 (3.9 в серийной версии) позволило увеличить крутящий момент на ведущих колесах, сделать более удобное управление тягой, и как следствие более простым управление тягой на малых скоростях, что важно на бездорожье. На практике это улучшает проходимость на грунтовом покрытие и на снегу, поэтому передвижение по пересеченной местности будет проходить с комфортом.

Также ввиду своего специального предназначения автомобиль получил алюминиевый «щит» толщиной 4 мм на днище для защиты двигателя и КПП, а также протекцию топливного бака и подкапотного пространства от грязи и влаги.