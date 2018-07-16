Обновленный Porsche Macan появится на рынке в конце июля

Программа серьезных ходовых испытаний кроссовера по дорогам Южной Африки завершена и в компании уже подтвердили, что выход на рынок обновленного Macan состоится в конце текущего месяца. Первые продажи компактного кроссовера Porsche стартуют в Китае.

Судя по появлявшимся ранее в Сети шпионским фото и видео, изменения во внешности автомобиля будут несущественными: будет слегка переработан передний бампер, а также конфигурация головной оптики и задних фонарей. Последние, видимо, будут соединены светоотражающей планкой, как у новый Panamera и Cayenne.

Предполагаются изменения в составе силовой гаммы, в которую, вероятно, войдут более современные двигатели V6 объемом 2,9 и 3,0 литра. Не исключается также появление гибридной версии, силовую установку для которой позаимствуют у Panamera 4 E-Hybrid. Будет «освежен» и салон автомобиля, где появится более крупный дисплей информационно-развлекательной системы и подретуширована передняя панель.