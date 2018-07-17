Кросс-купе Skoda Kodiaq GT — первые снимки

Чешский автопроизводитель все же реализовал свои намерения по постройке кросс-купе: в интернете уже появились первые снимки новой модификации кроссовера Skoda Kodiaq. Правда, с технической точки зрения Kodiaq GT вряд ли окажется ощутимо более спортивным, чем стандартный кроссовер.

Изображения нового кроссовера опубликовала китайская пресса со ссылкой на местные органы сертификации. Судя по фото, основным отличием Kodiaq GT от «просто» Kodiaq станет оформление задней части кроссовера. Он получил лихо заваленную к задним стойкам линию крыши со спойлером и полностью измененную корму с новыми фонарями, бампером и выхлопной системой.

Пока не уточняется, как изменится пространство для голов пассажиров второго ряда сидений в таком «Кодиаке», но уже известно, что в третьем ряде кресел новинке по понятным причинам отказано. Известно также, что Kodiaq GT будет слегка ниже и короче стандартной модели, но сохранит прежние ширину и колесную базу.

По предварительным данным, никаких особых силовых установок для Skoda Kodiaq GT производитель готовить не собирается. Новинку планируется оснащать уже известным по стандартной версии 2-литровым турбомотором TSI в версиях мощностью 186 либо 220 л.с.

В России 180-сильный «Кодиак» с полным приводом и DSG стоит как минимум 1 868 000 рублей. Правда, появится ли кроссовер в кузове кросс-купе в нашей стране, пока неясно, да и насчет других рынков, кроме китайского, Skoda пока молчит. В Поднебесной же Kodiaq GT официально покажут уже нынешней осенью.