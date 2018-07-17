Пикап Foton Tunland будет производиться в России

Компания Foton Motor сообщила журналу 4×4 Club о подготовке к выводу на рынок и локализации обновленной модели пикапа Foton Tunland. Компанией ведутся работы по сертификации новой модели, формированию списка доступных для России комплектаций и подготовке производства популярного пикапа.

В Китае автомобиль предлагается с 2,4-литровым бензиновым атмосферником мощностью 136 л.с. или турбодизелем Cummins такого же объёма на 163 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 5-ступенчатая «механика» Getrag. Привод — задний или полный с блокировкой дифференциала. Какие комплектации будут доступны в России пока не сообщается.

Обновленный пикап получил новые фары, массивную решетку радиатора, встроенные в бампер светодиодные ходовые огни. Также модель получила расширители колесных арок из неокрашенного пластика, новые легкосплавные диски и зеркала. В салоне появилась новая передняя панель, унифицированная со старшей моделью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и навигацией.