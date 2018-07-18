Известны российские цены на обновленный Jeep Cherokee

Внедорожник лишился дизельного двигателя и прибавил в цене — теперь он обойдется в 2,25 миллиона рублей. Модель доступна со 177-сильной «четверкой» объемом 2,4 литра и 272-сильным шестицилиндровым мотором 3.2. Оба агрегата работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовый вариант – переднеприводный. Остальные машины предлагаются с полноприводной трансмиссией.

Самый доступный вариант называется Sport. В оснащение модели входят светодиодные фары и фонари, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, обогрев руля и зоны покоя «дворников», а также мультимедийная система с семидюймовым дисплеем. Также у модели есть комплектация Trailhawk, которая оснащается специальным внедорожным пакетом. Он предполагает увеличенный дорожный просвет (с 201 до 221 миллиметра), блокировку заднего моста, защиту топливного бака, передней подвески и трансмиссии. Стоит такая машина 3 050 000 рублей.

Топовый вариант – Overland – получит отделку салона кожей (в том числе передней панели), вентиляцию передних кресел, мультимедийную систему с 8,4-дюймовым экраном и навигацией, электропривод двери багажника. Этот вариант обойдется в 3 360 000 рублей.