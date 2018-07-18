Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов Volvo XC40

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов нового кроссовера Volvo XC40. Испытания вседорожника проходили по новой, расширенной методике, которая предусматривает оценку эффективности работы систем автономного экстренного торможения в городских условиях, а также их способность определять пешеходов и велосипедистов.

По итогам испытаний кроссовер получил высшую оценку в пять звезд. За защиту водителя и взрослого пассажира XC40 получил 37,2 балла (97 процентов от максимального результата). Рекорд Euro NCAP принадлежит Alfa Romeo Giulia – 37,4 балла или 98 процентов. За защиту детей модель получила 43 балла или 87 процентов. Дополнительные очки были начислены за индикацию состояния подушки безопасности переднего пассажира, а также простоту установки любого типа детских удерживающих устройств. Защиту пешеходов в Volvo XC40 оценили в 34,5 балла (71 процент). Наиболее травмоопасными в шведском кроссовере названы передние стойки и кромка капота над фарами.

За работу активных систем безопасности XC40 получил 10 баллов. 0,1 балла Volvo начислили за систему предупреждения фронтальных столкновений, которая работает на скорости свыше четырех километров в час.