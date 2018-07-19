Трёхосный «Урал-Next» поедет на Дакар-2020, но в составе венгерской команды Hungarian Ural Racing Team. Чтобы построить гоночный грузовик, венгерская команда приобрела трёхосное полноприводное шасси «Урал-Next», оборудованное двухрядной кабиной. Автомобилю предстоит процесс глубокого перерождения — по словам директора команды, на постройку спортивного прототипа потребуется 8-9 месяцев.

В планах Hungarian Ural Racing Team — установка более мощного двигателя, отдачей около 850 л.с., изменение компоновки кабины, понадобится новая трансмиссия — коробка передач, раздаточная коробка и мосты. Ожидаемый автомобиль будес с колесной формулой 6х6 и массой 10-11 тонн. «У машины, которую мы построим, максимальная скорость должна быть намного выше 100 км/ч», — отметил представитель Hungarian Ural Racing Team.

В интервью изданию Vezess члены команды отметили, что для дакаровской техники крайне важно иметь именно капотную компоновку, чтобы экипаж «не сидел на колесе» — когда кабина расположена за двигателем, нагрузки на спины гонщиков — существенно меньше: «Именно поэтому мы выбрали “Урал-Next”, так как выбор капотных грузовиков сейчас откровенно мал». Искать «нормальный автомобиль» мы начали 2,5 года назад, когда выбыли из гонки, пройдя всего лишь 5 километров. Мы понятия не имели, что делать, и, наконец, нашли русский «Урал». К счастью, на заводе нас услышали, и благодаря этому команда получила нужную машину» — сказал в интервью Петер Крайньяк штурман команды.