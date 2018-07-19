Lada XRAY Cross не получит полный привод

Из сертификационных документов на кросс-версию «высокого хэтчбека» становится понятно, что Lada XRAY Cross будет переднеприводным хэтчбеком. От стандартной версии Кросс будет отличаться наличием задних дисковых тормозов, а также колёсами большей размерности — 215/50 R17 против 205/50 R17. Хэтчбек получит оригинальный кузовной обвес, увеличенный дорожный просвет и штатные багажные рейлинги. Все изменения повлияют на габариты ТС: длина вырастет на 6 мм, ширина — на 46 мм, а высота — сразу на 75 мм (столь большую прибавку по высоте как раз дадут багажные дуги).

Презентация серийной Lada XRAY Cross должна состояться на Московском международном автосалоне. Впрочем, внешне новинка вряд ли будет отличаться от концепта, показанного 2 года назад.