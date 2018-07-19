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Новости   19 июля 2018   

Land Rover Defender от итальянского ателье Ares Design

Итальянское ателье Ares Design представило свое видение внедорожника Land Rover Defender 2014 года. Всего будет выпущено 53 экземпляра этого «брутального» внедорожника. Цена тоже будет «брутальной» и составит около 190 тысяч фунтов стерлингов (15,5 миллиона рублей).

Изменения коснулись не только внешнего вида но и технической начинки. ДВС получил новые распредвалы, головки цилиндров и увеличенные форсунки. Для машины сделали новый выпускной тракт, систему впуска, установили спортивный катализатор и выхлоп с перепускным клапаном для звука «настоящего V8». Под капотом Defender может быть установлен атмосферный двигатель Rover V8, объем которого увеличен с 4,5 до 4,7 литра, или его компрессорный вариант. В первом случае отдача составит 282 лошадиные силы и 439 Нм крутящего момента, во втором — 475 сил и 649 Нм момента. Оба мотора сопряжены с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

На внедорожник установлены амортизаторы Fox, «тюнеры» завысили на 75 миллиметров подвеску (50 миллиметров для машин с компрессорным V8), установили 18-дюймовые колесные диски, обутые во внедорожные шины, а также усиленные дифференциалы и тормозные механизмы с шестипоршневыми суппортами .

Для постройки «Дефендера» ателье использовало оригинальную стальную раму и кузов, частично выполненный из углепластика. «Дэфендер» укомплектован лифт-комплектом подвески, новыми силовыми бамперами, защитой порогов и моторного отсека, а также лебедкой и парой шноркелей. Передняя и задняя оптика — светодиодная.

Интерьер Land Rover Defender может быть выполнен в соответствии с пожеланиями клиента. Для его отделки будет использоваться кожа, алюминий, углеродное волокно и натуральное дерево.

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