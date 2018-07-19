Cadillac Escalade отмечает 20-летие

20 лет назад с конвейера завода в Арлингтоне сошел первый полноразмерный внедорожник Cadillac Escalade, которому было суждено стать одному из самых культовых и популярный американских внедорожников. С начала производства выпущено 836422 автомобиля Escalade, включая модификации ESV и EXT. Название Escalade позаимствовано из средневековой Европы – в те времена так называлась осадная тактика, применявшаяся для взятия наиболее укрепленных крепостей.

Escalade остается лидером продаж в своем сегменте в течение 15 из последних 20 лет. Автомобиль стал символом успешности и иконой поп и хип-хоп культуры — Cadillac Escalade отметился в более чем 800 фильмах, телевизионных шоу и музыкальных видеоклипах.

В 2018 году Cadillac Escalade отмечает свое 20-летие уже в четвертом поколении. Первое поколение люксового SUV производилось с 1999 года. С 2002 года в продажу поступил Cadillac Escalade второго поколения и производился до 2006 года, после чего на конвейер встала модель третьего поколения. Дебют четвертого поколения состоялся в 2014 году и выпускается до сих пор, постоянно совершенствуясь. Спустя 20 лет Escalade по-прежнему лидирует в сегменте люксовых SUV. В Россию Cadillac Escalade поставляется в двух версиях – стандартной модели Escalade и удлиненной версии ESV.