УАЗы снова подорожали

Стоимость моделей УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» выросла на 10-25 тыс. рублей в зависимости от уровня оснащения. Согласно новому прайс-листу, УАЗ «Хантер» теперь можно приобрести минимум за 655 тыс. рублей, а самая доступная версия «Патриота» обойдется покупателям в 731,5 тыс. рублей. Что касается «Пикапа», то цены были скорректированы на комплектации «Престиж» и «Максимум» – теперь они стоят от 1,03 млн и 1,1 млн рублей соответственно. Для моделей УАЗ это второе подорожание за лето и четвертое – с начала года.