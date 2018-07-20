Суббренд Chery представил новый кроссовер X70

В Китае начали принимать заказы на первую модель бренда кроссовер Jetour X70. Длина паркетника равна 4 720 мм, ширина – 1 900 мм, высота – 1 695 мм, колесная база – 2 745 мм. Дорожный просвет – 210 мм. Автомобиль доступен в пяти-, шести- или семиместной версиях. Под капотом X70 установлена бензиновая «турбочетверка» 1.5 литра мощностью 147 л.с. (210 Нм), которая сочетается с пятиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом». Привод у X70 – только передний.

Для кроссовера Jetour предусмотрены: 17-, 18- или 20-дюймовые диски, мультимедийная система с большим тачскрином и точкой доступа Wi-Fi, виртуальная «приборка», автопарковщик, камера заднего вида, подогрев передних кресел, системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

Предварительные цены Jetour X70 – от 73 000 до 124 000 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 682 000 – 1 159 000 рублей по актуальному курсу. В будущем модельная линейка Jetour пополнится еще тремя кроссоверами — X60, X90 и X95. Также в гамму войдут минивэны V60, V70 и V90. Точные сроки появления моделей в продаже не объявлены. Вэны и «младший» кросс X60 пока нигде не засветились, зато уже известно, как будут выглядеть остальные два вседорожника.