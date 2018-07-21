21-22 июля, в Казани на Мотореке «Высокая гора» проходит II этап любительского соревнования на мотовездеходах и квадроциклах RZR CAMP 2018!

Все дни участники показывают уровень подготовки техники, свое мастерство управления, уровень физической подготовки, а также свой азарт и желание завоевать первенство. И есть, за что побороться — победителей в каждом классе ждут денежные призы, а главный приз серии соревнований — утилитарный снегоход Polaris Titan.
C этого года RZR CAMP состоит не только из кроссовой гонки, но и включает спринт с естественными и построенными препятствиями, квадробиатлон и отдельную дисциплину — MUD RACING, как для квадроциклов, так и для мотовездеходов. Новые зачетные классы — новые испытания, новые участники и новые эмоции.
Зрелищное мероприятие, захватывающая гонка, яркие впечатления, вкусная еда, тест-драйвы техники и приятная атмосфера — все это ждет Вас на фестивале RZR CAMP! Вы еще можете стать участником — приезжайте завтра, регистрируйтесь и становитесь частью нашей команды! Для новичков есть отдельный класс! Или приходите поддержать наших спортсменов. Больше информации на rzrcamp.ru и rzrcamp_oficial в Instagram.
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