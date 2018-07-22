22 июля — второй день II этапа RZR CAMP 2018

Друзья, закончился первый день долгожданного II этапа RZR CAMP 2018, который прошел в Казани на мототреке «Высокая гора». Погода была, как по заказу, чтобы и вдоволь погонять и преодолеть грязевые ванны. После традиционной квалификации, прошли первые заезды, которые подарили незабываемые эмоции. Зрители стали свидетелями захватывающих соревнований участников кроссовой гонки — это была настоящая борьба титанов на своих гоночных болидах. 30 квадроциклистов и 19 экипажей на мотовездеходах изо всех сил стремились опередить друг друга и первыми прийти к финишу. Бесстрашие, решимость, напряжение, смена лидеров, скорость и адреналин — все это витало в воздухе и создавало особую атмосферу.
Отдельное внимание стоит уделить новой дисциплине MUD RACING, как для квадроциклов, так и для мотовездеходов — невозможно было пройти мимо. Огромная грязевая ванна и парные скоростные заезды участников, это было очень азартно и зрелищно — для тех, кто любит погрязнее — полное погружение. Спасибо всем участникам за впечатления этого дня, это было очень увлекательно!
в категории Side-by-Side:
Side-by-Side Open — Маликов Иван
Side-by-Side Open 1000 — Ахметшин Рустам
Side-by-Side Standard — Сушко Евгений
Side-by-Side Standard 1000 — Галеев Айдар
в категории ATV:
ATV I- Козлачков Павел
ATV II — Катков Олег
ATV Profi — Зверев Алексей
ATV Profi 1000 — Маликов Владислав
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