22 июля — второй день II этапа RZR CAMP 2018

Друзья, закончился первый день долгожданного II этапа RZR CAMP 2018, который прошел в Казани на мототреке «Высокая гора». Погода была, как по заказу, чтобы и вдоволь погонять и преодолеть грязевые ванны. После традиционной квалификации, прошли первые заезды, которые подарили незабываемые эмоции. Зрители стали свидетелями захватывающих соревнований участников кроссовой гонки — это была настоящая борьба титанов на своих гоночных болидах. 30 квадроциклистов и 19 экипажей на мотовездеходах изо всех сил стремились опередить друг друга и первыми прийти к финишу. Бесстрашие, решимость, напряжение, смена лидеров, скорость и адреналин — все это витало в воздухе и создавало особую атмосферу.

Отдельное внимание стоит уделить новой дисциплине MUD RACING, как для квадроциклов, так и для мотовездеходов — невозможно было пройти мимо. Огромная грязевая ванна и парные скоростные заезды участников, это было очень азартно и зрелищно — для тех, кто любит погрязнее — полное погружение. Спасибо всем участникам за впечатления этого дня, это было очень увлекательно!

Лидерами этого дня стали:

в категории Side-by-Side:

Side-by-Side Open — Маликов Иван

Side-by-Side Open 1000 — Ахметшин Рустам

Side-by-Side Standard — Сушко Евгений

Side-by-Side Standard 1000 — Галеев Айдар

в категории ATV:

ATV I- Козлачков Павел

ATV II — Катков Олег

ATV Profi — Зверев Алексей

ATV Profi 1000 — Маликов Владислав

Обращаем внимание, что если кто-то не смог приехать в субботу — ждем вас 22 Июля приезжайте, регистрируйтесь и становитесь частью нашей команды! Для новичков создан отдельный класс — вы так же можете попробовать свои силы в этом азартном испытании. 22 июля состоится финал II этапа нашей гоночной серии, который расставит все и всех на свои места. Предвкушаем захватывающую борьбу за главные призы этого этапа и всей серии RZR CAMP 2018 — утилитарный снегоход Polaris Titan.

Ждем всех желающих 22 июля на мототреке «Высокая гора» — приходите поддержать наших участников и просто хорошо провести время. Помимо гонки гостям мероприятия будет интересна экспозиция мотовездеходов Polaris, где можно познакомиться с техникой и сделать отличные фото.