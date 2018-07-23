Немцы подразнили тизерами обновленного Audi Q3

Премьера обновленного компактного кроссовера Audi Q3 пройдет онлайн 25 июля, и только в сентябре автомобиль покажут зрителю на автосалоне во Франкфурте. Audi решило подогреть внимание к новинке видео, которое дает понять, что новый Audi Q3 унаследует фирменные элементы последних кроссоверов марки: массивная решётка радиатора с трёхмерным эффектом и уникальный для каждой модели «рисунок» дневных ходовых огней. Также тизер показал, что новинка получит прогрессивную адаптивную оптику с подвижными элементами светотехники. По салону, возможно, Audi выпустит отдельный тизер.

Новая генерация кроссовера создана на модульной платформе MQB, что увеличило габариты и добавило свободного пространства для пассажиров. Моторная гамма вседорожника скорее всего будет состоять из бензинового 1,5 литрового двигателя и дизельного объемом 2,0 л, не исключено, что Q3 получит версию e-tron — подключаемый гибрид с 50-километровым запасом хода на электротяге.

Текущая генерация Audi Q3 является самым продаваемым кроссовером марки на отечественном рынке, поэтому в России ожидать появления обновленного SUV определенно стоит. Наиболее популярен у россиян автомобиль с бензиновым двигателем 2.0 TFSI, полным приводом и «роботом» S tronic.