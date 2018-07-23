Jeep Commander для китайского рынка

Семиместный внедорожник Jeep Grand Commander лишили заднего ряда сидений, пятиместная версия называется просто Commander. Её цены начинаются с 259 800 юаней (2,4 млн рублей), а Grand стоит на 200 тысяч больше. Силовой агрегат у обоих одинаковый. Бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 выдаёт 234 л.с., 350 Н/м при переднем приводе и 265 л.с., 400 Н/м с полным. При том трансмиссия в виде девятиступенчатого «автомата» ZF альтернативы не имеет.

Кроссовер предложен в пяти комплектациях, а четырёхрежимная система Selec-Terrain доступна только в двух топовых. В дорогих исполнениях салон обшит кожей Nappa. Медиацентр Uconnect поддерживает Apple CarPlay и Baidu CarLife. Объём багажника — 1002 л (включая столитровое подполье). При сложенном втором ряду кресел он вырастает до 1954 л.

Основными соперниками нового Джипа, по мнению китайских СМИ, станут Honda Avancier, Buick Envision и Nissan Murano. Заметим, Grand Commander поступил в продажу только в июне и за первый месяц нашёл 2617 покупателей. Jeep Grand Commander как и Jeep Commander в России в ближайшее время не появятся.