Известны сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson

Пресс-служба компании Hyundai раскрыла сроки начала российских продаж обновленного кроссовера Tucson. Эти автомобили появятся у дилеров уже в августе 2018 года, а рублевые цены, судя по всему, раскроют ближе к старту продаж.

В техническом плане изменений немного: пока корейцы заявляют для Tucson те же бензиновые моторы 2,0 л и 1,6 л турбо, что имеются и сегодня. Единственное подтвержденное изменение — это новый 8-ступенчатый автомат в пару к 2,0-литровому дизелю на 185 л.с..

С точки зрения дизайна рестайлинговый Hyundai Tucson выделяется новой каскадной решеткой радиатора, иными бамперами, а также оптикой Full LED с измененной светографикой и L-образными ходовыми огнями. Вдобавок слегка изменились графический рисунок и форма фонарей и дизайн колесных дисков.

Интерьер Hyundai Tucson доработали более основательно. Во главе центральной консоли появился крупный отдельностоящий модуль медиасистемы с физическими кнопками и шайбами настроек.

Появилась беспроводная зарядка гаджетов, дополнительные USB-разъемы для пассажиров и кресла с измененным профилем. Из недоступных ранее опций — камеры 360-градусного обзора и адаптивный круиз-контроль.