КАМАЗ-Арктика первые подробности

КАМАЗ создал вездеход, главной особенностью которого является шарнирно-сочлененная «ломающаяся» рама. У полноприводного автомобиля колесная формула 6х6, но возможно появление версии 8х8.

Колесная схема необычна тем, что поворот осуществляется не за счет выворота колес, а за счет отклонения передней части машины. Несмотря на то, что применение шарнирно-сочлененной рамы усложняет и удорожает конструкцию, есть и бесспорный плюс — застрявший на бездорожье автомобиль способен, фактически, вытолкать или вытянуть сам себя (в зависимости от того, какая часть машины окажется застрявшей).

Трехосный КАМАЗ-Арктика весит 17 тонн, при этом способен перевозить 13 тонн груза, а полная масса четырехосной модификации будет достигать 40 тонн. Машина будет способна передвигаться не только по бездорожью, но и по слабонесущим грунтам, в том числе за счет использования покрышек низкого давления. Большим плюсом вездехода является использование узлов и агрегатов от серийных грузовиков КАМАЗ — 8-цилиндрового 400-сильного двигателя, коробки передач, мостов и т.д.

Ранее не было известно подробностей о данном вездеходе, на официальном Youtube-канале марки появился видеообзор модели, в котором и раскрываются детали проекта.