Новый рекорд Land Rover на Фестивале скорости в Гудвуде

Land Rover и гонщик-каскадер Терри Грант (Terry Grant) установили новый мировой рекорд на Фестивале скорости в Гудвуде. Во время выступления Грант проехал целую милю на двух колесах Range Rover Sport SVR за 2 минуты и 24,5 секунды, побив свой предыдущий рекорд 2011 года.

Терри Грант, гонщик-каскадер: «Нам удалось добиться таких результатов благодаря впечатляющим характеристикам Range Rover Sport SVR. Не стоит недооценивать, насколько тяжелым может быть скоростной заезд на двух колесах. Пилоту нужно прикладывать все силы, чтобы сохранять баланс и удерживать автомобиль на боку. Кроме того, стоит учитывать множество факторов, такие как дорожное покрытие и скорость ветра». Трассу длиной в милю автомобиль преодолел, поддерживая скорость до 100 км/ч.

Участвовавшая в заезде модель практически ничем не отличается от серийной версии. Небольшие доработки заключались лишь в перераспределении крутящего момента, чтобы основная его доля

приходилась на два колеса, соприкасавшихся с землей.

Установка рекорда стала одним из множества ярких событий фестиваля. Так, в день торжественного открытия колонна из 70 исторических моделей Land Rover взобралась на Гудвудский холм, чтобы отметить 70-ю годовщину бренда, а позже состоялась динамическая премьера Jaguar F-PACE SVR.