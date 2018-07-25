Компания Audi рассекретила компактный кроссовер Q3

Audi Q3 получил весьма агрессивную внешность, набор новых четырехцилиндровых моторов и множество высокотехнологичных инноваций в интерьере. Производитель утверждает, что кроссовер сохранил семейный статус, но при этом стал заметно более спортивным, причем это выражается как в экстерьере и интерьере, так и в поведении на дороге. Audi Q3 теперь выглядит полноправным членом вседорожной семьи немецкого бренда – например, стилистика оформления бортов с гранеными выштамповками и развитыми колесными арками очень напоминает решения, примененные на Q7. Кроме того, кроссовер снабдили массивной радиаторной решеткой с вертикальными элементами, а в версии S-line – еще и внушительными воздухозаборниками в бампере. Колесные диски могут иметь размерность от R17 до R20.

Полностью изменилась и оптика, причем разработчики особо подчеркивают, что фары и задние фонари выглядят чуть ли не идентичными. Audi обещает предлагать для кроссовера три варианта головной оптики, включая и продвинутые матричные фары. Особый упор делается на возможностях индивидуализации экстерьера: помимо одиннадцати цветов кузова Q3 получил еще и три дополнительных опциональных пакета оформления.

Интерьер также называют «спортивно-ориентированным», имея в виду, по всей видимости, отчетливую развернутость центральной консоли к водителю, а также то, что в оформлении передней панели использованы те же формы, что и в стилистических решениях кузова. Помимо стандартных вариантов отделки Audi предложит еще и дизайн-пакет, и традиционное исполнение S-line, в которое войдут спортивные кресла и отделка алькантарой.

С переездом на платформу MQB cемейно-спортивный кроссовер стал заметно больше. В длину он вырос на 97 мм, в ширину на 25 мм, а в высоту – всего на 5 мм, при этом колесная база увеличилась на 77 мм (до 2 680 мм). Утверждается, что просторнее стало всем без исключения пассажирам. Складной задний диван может перемещаться в продольном направлении в диапазоне 150 мм, что позволяет варьировать объем багажника от 530 до 675 л. Максимальный же объем загрузки составляет 1 525 л.

Кроссоверу достались три бензиновых мотора и один дизель мощностью от 150 до 230 л.с., причем 150 л.с. будут обеспечивать как дизель, так и базовый бензиновый мотор объемом 1,5 л. Прочие двигатели – двухлитровые. Базовое исполнение получит привод на переднюю ось, а с двухлитровыми моторами по умолчанию будет устанавливаться система полного привода. Роль коробок передач возьмут на себя шестиступенчатая механика и семидиапазонный робот S-tronic. Система Audi Drive Select теперь включает сразу шесть преднастроек, а что касается подвески, то она традиционно имеет три варианта исполнения: помимо стандартного, предлагаются также спортивный и вариант с адаптивными амортизаторами.

В стандартное оснащение кроссовера вошли цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8,8 дюйма. Опционально «приборку» можно расширить до полноценного Audi Virtual Cockpit, а «мультимедийку» — до продвинутого комплекса с 10,1-дюймовым монитором, голосовым помощником, набором интернет-сервисов Audi Connect и возможностью объединять бортовую электронику и смартфон в единое целое при помощи приложения myAudi.

Кроме того, новинка получила и широкий спектр водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, парковочный ассистент, систему кругового обзора, систему превентивного торможения (она умеет различать пешеходов и велосипедистов) и тому подобное.

Выпускать новое поколение Audi Q3 будут на заводе в Венгрии, а в продаже в европейских странах новинка появится уже в ноябре. На старте продаж будет доступно особое исполнение кроссовера, которое по умолчанию снабдят пакетом S-line, 20-дюймовыми колесами, матричной оптикой, спортивными креслами, атмосферной подсветкой салона, а также некоторыми отличительными деталями в оформлении кузова.