Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan

Презентация автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Шанхае. Обновленный «Макан» от предшественника можно отличить по новым светодиодным фарам головного света и фонарям с «трехмерной» LED-полосой, протянувшейся через всю крышку багажника. Вся светодиодная оптика теперь входит в базовое оснащение.

Основные изменения коснулись салона – новая мультимедийная система с 11-дюймовым экраном, изменились дефлекторы системы вентиляции, появился руль в стиле 911-го с интегрированным переключателем режимов движения и система ионизации воздуха для климат-контроля.