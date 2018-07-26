Британцы смогли собрать вместе рекордное количество Land Rover

В Великобритании установили новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству автомобилей Land Rover, собравшихся в одном месте. Достижение было зафиксировано на мероприятии Billing Off-Road Show – в колонну выстроились 640 машин марки.

Установление нового рекорда приурочено к празднованию 70-летия марки Land Rover. Для того, чтобы достижение было зафиксировано водителям в колонне приходилось поддерживать определенную дистанцию друг перед другом – не больше двух корпусов автомобиля. Таким образом они должны были проехать две мили (3,23 километра).

Прошлый рекорд был установлен в Германии. Тогда в одну колонну выстроились 632 «Лэнд Ровера». В России попытались установить такой же рекорд в апреле этого года. На московском Третьем транспортном кольце собралось более двух тысяч автомобилей, однако представители Книги Гиннесса зафиксировали большие разрывы в колонне, и рекорд не состоялся.