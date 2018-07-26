Минобороны предлагает разрешить мобилизацию гражданской техники в случае военного положения

Все гражданские легковые машины Минобороны предлагает включить в перечень автотехники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения. Соответствующие изменения ведомство заложило в проект «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151». Сейчас этот документ проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту приказа, мобилизация личных автомобилей граждан может начаться только в случае объявления в стране военного положения, оно вводится в случаях внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства.

Документ предполагает, что в случае войны автотехника может быть использована для вооружения вновь формируемых на военное время соединений и воинских частей. При этом в первую очередь это коснётся внедорожников отечественного производства, в проекте указаны УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966 и УАЗ Патриот.

В зону боевых действий такую мобилизованную технику направлять не планируют: военнослужащие будут передвигаться на гражданских автомобилях до тех пор, пока в воинскую часть со складов резерва не прибудут штатные машины. Если верить документу, сразу после этого автомобили вернут их собственникам, выплатив компенсацию, которая рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации и от полученных повреждений.

В случае одобрения проекта Минобороны, контроль за всеми легковыми автомобилями граждан будет усилен и в мирное время, об этом сообщают «Известия». На каждый автомобиль в военкомате планируют завести карточку технического состояния, с информацией о том, есть ли возможность эксплуатации ТС без предварительного ремонта, с данными техосмотра и отметкой о наличии у владельца полиса ОСАГО.

Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, владельцам «обычных легковых автомобилей» беспокоиться не стоит. Военнослужащих в случае мобилизации личного транспорта граждан заинтересуют внедорожники с колёсной формулой 4×4.

После межведомственных согласований и антикоррупционной экспертизы проект приказа, подготовленный Минобороны, может быть основательно переработан. Пока что в нём нет описания процедуры передачи личной машины в пользование военным, нет и схемы расчёта компенсации, ведь очевидно, что сумма будет разной для владельцев УАЗ Патриот и Toyota Land Cruiser Prado. Отметим, хоть в документе и говорится о приоритете отечественных внедорожников, но в случае их отсутствия, от руля на время могут отлучить и собственников иномарок.