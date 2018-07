Из жаркой Астрахани в Поволжье: вчера Волгоград встретил участников чемпионата и кубка России

Участники ралли-рейда «Шелковый путь», который в этом году проходит с 20 по 27 июля по нескольким регионам нашей страны, пятый день покоряют Астраханские пески и степи Калмыкии. 24 июля к «Шелковому пути» присоединились 3 этап чемпионата России и 2 этап Кубка России по ралли-рейдам. За финиш на Красной площади — борются 41 экипаж из 29 городов России и СНГ, из них 22 автомобиля — едут полный маршрут «Шелкового пути», а, значит, они претендуют на призовые места в обоих соревнованиях.

После административных и технических инспекций, которые прошли на бивуаке аэропорта «Приволжский» г. Астрахани, уже на следующий день участники преодолели первый спецучасток протяженностью 443,79 км, а за весь день проехали 552,71 км. Ям и бугров на участке было предостаточно, а с высокими скоростями справлялись не все. Целых три экипажа сегодня сделали «уши», как называется на языке гонщиков переворот через крышу. Сравнительно легко отделался Андрей Сушенцов из «S&A Racing» из Москвы, их автомобиль, как и сам экипаж, в порядке и завтра вернется на трассу. Не повезло экипажу «MSK Rally Team»: машина Дмитрия Цыро в результате переворота сильно пострадала и не сможет быть восстановлена для продолжения гонки. Но больше всех неприятностей выпало на экипаж из Краснодарского края команды АСК «Вираж» Алексея Богодистова и Владимира Черноситова. Они тоже перевернулись, и их эвакуировали с трассы на вертолете в Астраханскую больницу, где диагностировали у Владимира сотрясение мозга.

Уже после первого гоночного дня определились лидеры гонки. В классе Т1 прогнозируемо лидирующую позицию занял один из самых быстрых экипажей планеты — Mini One Владимир Васильев из «G-Energy Team», который несколько дней назад выиграл чемпионат Мира по ралли-рейдам, прошедший в Испании. Вчера он без особых трудностей обошел своих основных конкурентов Алексея Черкесова из АСК «Вираж» и Андрея Сушенцова из «S&A Racing», выступающих на Nissan NP-300 Pick-Up. Андрей Рудской и Евгений Загороднюк только на четвертой строчке по итогам спецучастка, так как они потеряли много времени на ремонт автомобиля, у которого срезало колесные шпильки.

Наряду с прототипами SuperProduction в борьбу за места в «абсолюте» вступили невероятно быстрые турбированные мотовездеходы side-by-side. Класс T3+, куда они входят, с 2018 года может выступать в чемпионате России, и на соревновании он будет представлен пятью машинами. С восьмой позиции стартовал на СУ1 Алексей Бердинских, но потом лидерство в классе завоевал москвич Федор Воробьев на Can Am Maverick X3 из Zavidovo Racing Team. С отставанием от него на 5 минут закончил СУ1 Сергей Карякин, выступающий в этот раз не на привычном квадроцикле, а на Can Am Maverick X3 в компании штурмана Антона Власюк.

В зачете серийных автомобилей Т2 произошла смена лидеров. Анастасия Нифонтова столкнулась с такими же техническими проблемами, как и Андрей Рудской, поэтому после ремонта ехала со средней скоростью 50 км/ч. Сновым латвийским штурманом Олегом она уже не первый этап «Шелкового пути» показывает отличные результаты, но в этот раз экипаж вынужден был беречь машину. Тройку лидеров зачета возглавил Александр Горьков на Toyota LC200, он преодолел СУ1 почти за 6 часов. С отставанием от него в 28 минут финишировал УАЗ 315195 волгоградского экипажа под пилотированием Михаила Алтухова, а замкнул тройку лидеров по итогам спецучастка Toyota LC Prado Леонида Петрова из подмосковной Коломны. «Метановая» НИВА команды «ATC Racing team» и автомобиль премиум-сегмента Porsche Cayenne S от АСК «ВИРАЖ» не добрались до финиша.

Среди участников класса мотовездеходов с атмосферными двигателями Мария Опарина немного сдала позиции и после СУ1 показала лишь второе время. Всего на 3 минуты вырвался вперед Игорь Хмельницкий, а на третьей строчке оказался Сергей Калинин. На этот раз будет не только соревнование пилотов, но и техники: все участники зачета выступают на багги разных марок, а что надежнее — канадский Maverick BRP, американский Polaris RZR XP1000, «японец» Yamaha YXZ 1000 R, или техника от французов — Сitroen С1, узнаем совсем скоро.

Многочисленным зачетом стал «Рейд Спорт», где заявилось сразу 9 экипажей. Традиционно самое большое количество машин в этой категории от команды «Газ Рейд Спорт» и его российско-китайского отделения «BFCEC Sport». Традиционно острая борьба была между Дмитрием Вороновым из команды «Suprotec Racing», Евгением Суховенко и Алексеем Игнатовым из команды «ГазРейдСпорт». По итогу спецучастка Воронов привез 4 минуты Суховенко и почти 30 минут Игнатову.

Грузовой зачет чемпионата России представлен 9 машинами, среди которых шесть автомобилей «синей армады», 2 от команды «Газ Рейд Спорт» и нидерландский экипаж Мартина Ван Ден Бринка. Стабильное лидерство удерживает Антон Шибалов, который опередил своих сокомандников Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова на 47 секунд и 3 минуты 17 секунд соответственно. Нидерландец отстал от лидера на полтора часа, а автомобиля ГАЗ Садко Next замкнули протокол после первого спецучастка.

А 27 июля ралли-рейд «Шелковый путь 2018» финиширует в Москве на Красной площади.