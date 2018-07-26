Компания BRP начала работу в Санкт-Петербурге

В соответствии со стратегией дальнейшего развития и укрепления присутствия в России, компания BRP официально начала свою деятельность в Санкт-Петербурге.

В марте 2018 года компания BRP объявила о своем решении перейти к модели прямой дистрибуции в России. Этот шаг позволит укрепить присутствие компании в стране и обеспечит более сильную позицию для реализации возможностей, появляющихся на российском рынке техники для активного отдыха и спорта.

1 июля 2018 года компания BRP начала свою деятельность в России, и теперь из Санкт-Петербурга будет осуществляться управление прямой дистрибуцией пяти товарных линеек: снегоходов Ski-Doo и Lynx, гидроциклов Sea-Doo, мотовездеходов Can-Am, трехколесных мотоциклов Can-Am Spyder и подвесных моторов Evinrude.

Команда BRP в Санкт-Петербурге имеет многолетний опыт работы в продажах, продвижении и обслуживании продукции BRP. Это позволило оперативно и в полном объеме запустить деятельность BRP в России.

«Мы видим огромный потенциал в российском рынке», говорит Стив Пелетье, Вице-президент BRP и Генеральный директор региона Европа, Ближний Восток и Африка. «Наши клиенты здесь в России по-настоящему увлечены техникой для активного отдыха и спорта. Кроме того, в России уже есть команда талантливых и опытных специалистов, а также сильная дилерская сеть, что обеспечит необходимую поддержку ожидаемого роста». Торжественное открытие офиса BRP в Санкт-Петербурге запланировано на осень этого года.

Официальным ресурсом Дистрибьютора BRP в России с 1 июля 2018 года является русскоязычный раздел сайта https://brp-world.com/ru