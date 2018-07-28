Стали известны российские цены на электрический Jaguar i-Pace

Компания Jaguar Land Rover объявила российские цены на электрический кроссовер i-Pace. Вседорожник предложат в трех комплектациях по цене от 5 825 000 рублей. Стоимость машин особой серии First Edition составит минимум 7 миллионов 353 тысячи рублей.

Jaguar i-Pace оснащается двумя 200-сильными электромоторами — по одному на каждой оси. Питаются они от блока литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» I-Pace разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость электрического кроссовера составляет 200 километров в час.

На одной зарядке i-Pace может проезжать до 480 километров. С помощью 100-киловаттной зарядной станции аккумуляторы можно зарядить за 40 минут на 80 процентов. От домашней розетки на полную зарядку потребуется около 10 часов. При этом, по словам производителя, все бортовая электроника i-Pace может работать при температуре окружающего воздуха -40 градусов по Цельсию.

В список оснащения i-Pace входят 20-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, сиденья с отделкой кожей и электроприводом, виртуальная приборная панель, аудиосистема Meridian, а также навигационная система.