Известна дата премьеры Audi E-Tron

Пресс-служба немецкой марки распространила информацию о публичной премьере первой серийной электрической модели – E-Tron. Модель покажут 17 сентября в Сан-Франциско. Предполагается, что товарная версия кроссовера получит литий-ионную батарею емкостью 95 кВт∙ч и два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. На одной зарядке электрический кроссовер Audi сможет преодолевать до 400 км. Главной фишкой кроссовера станет большое количество дисплеев в интерьере — их там сразу пять (!). Два из них располагаются на дверях и на них будет выводиться картинка с камер, которые заменят традиционные боковые зеркала. Предварительно сообщается, что стоимость модели E-Tron составит около 66 тыс. евро. В продажу машина, скорее всего, поступит в начале 2019 года. Модель станет первым из трех электрических автомобилей, которые Audi планирует выпустить к 2020 году.