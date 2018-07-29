Geely Atlas обзаведется двигателем с турбиной

Осенью на российском рынке может появиться новая модификация кроссовера Geely Atlas с турбированным двигателем собственной разработки 1.8 T-GDI. На рынке Китая этот двигатель представлен в двух вариантах с 163 и 184 л.с., кроме 6-скоростной МКП, предлагают 6-ступенчатый “автомат” австралийской фирмы DSI, которую Geely выкупили несколько лет назад, и систему полного привода. Появление модели с турбированным двигателем сделает кроссовер экономичнее, что должно будет повлиять на выбор покупателя в пользу белорусcко-китайского Atlas. Полноприводный Atlas на “автомате” с 1.8 T-GDI расходует в комбинированном цикле 8.2 литра, кроссовер с этой же трансмиссией и мотором без турбины потребляет 11.5 литра. Новая версия, скорее всего, появится на рынке в сентябре 2019 года и будет дороже по причине расширенного перечня опций, таких как LED-оптика, система кругового обзора и панорамная крыша.