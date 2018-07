Участники чемпионата и кубка России по ралли-рейдам финишировали на Красной площади

Вчера на главной площади нашей страны финишировал ралли-рейд «Шелковый путь 2018». В рамках этой гонки прошел 3 этап чемпионата России и 2 этап кубка России по ралли-рейдам, где участвовал 41 экипаж из 29 городов России. Не всем повезло: 11 автомобилей не смогли добраться до финишного подиума Красной площади в Москве.

Триумфаторами гонки несомненно стали Евгений Суховенко и Евгений Павлов из команды «Газ Рейд Спорт». Их Газель Next смогла опередить сильнейших пилотов и заехать на первое место финишного подиума. С отставанием в восемь минут на втором месте «абсолюта» оказался экипаж команды «Супротек Рейсинг» под пилотированием Дмитрия Воронова. На третьем месте Абсолютного зачета оказался дебютирующий на турбированном Maverick X3 Сергей Карякин со штурманом Антоном Власюком. Они всего на 12 минут отстали от Газель Next Суховенко.

Среди спорткаров зачета Т1 в этот раз неудачи были у многих. MINI Владимира Васильева и Константина Жильцова на втором спецучастке потерял подвеску и не смог продолжить гонку. Экипаж Андрея Сушенцова, несмотря на «уши» на первом СУ, смог держать уверенно высокий темп и приехать на 1 место в зачете SuperProduction. Единственной машиной, добравшейся до финиша от АСК «Вираж», стала машина Алексея Черкесова и Артема Шевелева, которые показали второе время в зачете Т1 и смогли занять седьмую строчку абсолютного зачета. Рудской Андрей и Евгений Загороднюк по итогам гонки только на 18 месте итогового протокола, так как на втором спецучастке у их автомобиля срезало шпильки колеса и они потратили много времени на ремонт.

В зачете Т2 лучшими стали Александр Горьков и Александр Щекин на Toyota LC200, а второе и третье место забрали экипажи из подмосковной Коломны Богдана Вавренюка на УАЗ CARGO и Леонида Петрова на Toyota LC Prado. Анастасия Нифонтова, которая взяла достаточно бодрый темп и лидировала на первых этапах «Шелкового пути 2018», на нескольких этапах чемпионата России испытывала технические трудности. И если срезанные шпильки автомобиля экипажу еще удалось отремонтировать, то на спецучастке из Волгограда в Липецк в автомобиле Анастасии заклинило двигатель и экипажем был оформлен сход.

Атмосферные мотовездеходы Т3 тоже показали отличную борьбу. Мария Опарина почти со всех спецучастков приезжала в грязи, но довольная результатам. Она еще на гонке «Золото Кагана» объявила, что в этом сезоне 2018 года она едет только за первым местом, и уверено движется к цели. Традиционные соперники Опариной Игорь Хмельницкий и Сергей Калинин только на втором и третьем месте данного зачете с отставанием на один и два часа соответственно.

В зачете Рейд Спорт после лидеров гонки Евгения Суховенко и Дмитрия Воронова на третьей позиции Алексей Игнатов и Олег Нежнов. «Красные драконы» BFCEC Sport заняли четвертое и пятое место в своем классе.

Среди грузовиков первые пять мест за пилотами «синей армады». Наилучший результата показал Эдуард Николаев на грузовике капотной компоновки. Андрей Каргинов всего 11 секунд уступил сокоманднику, а у Антона Шибалова разрыв с лидером составил почти 5 минут. Четвертую и пятую ступени подиума заняли Айрат Мардеев и Сергей Куприянов. Грузовик из Нидерландов под управлением Ван Дер Бринка только на шестом месте и разрывом в полтора часа. Наши российские ГАЗ Садко Next от команды Газ Рейд Спорт существенно отстали от лидеров гонки и смогли разместиться только на 7 и 9 позиции.

В командном зачете больше всех очков набрали пилоты SUPROTEC Racing, на втором месте АСК «Вираж», а третье забрали спортсмены Газ Рейд Спорт.

Из 41 экипажа до финиша по разным техническим проблемам не добралось 11 машин. Антирейтинг сходов выглядит так: четыре экипажа сошли в зачете Рейд-спорт (две Toyota LC 80 АСК «ВИРАЖ», волгоградский Mitsubishi Pajero Эдуарда Царюка и багги «Динго Глухова), три автомобиля – в SuperProduction (MINI ONE Владимира Васильева, ГАЗЕЛЬ NEXT T1 Егора Охотникова и BMW X3 Дениса Кротова) , два в зачете серийных автомобилей (Porsche Cayenne S Ушакова и Toyota LC 200 Нифонтовой), и по одному в зачете автомобилей side-by-side классов Т3 (Polaris Ranger RZR XP 1000 Азата Минниханова) и турбированных автомобилей Т3+( Can Am Maverick X3 Владимира Воробьева).

Сложное, яркое приключение лета позади, а впереди еще один этап чемпионата и кубка России. На сей раз соревнования пройдут в гостеприимном Саратове с 24 по 26 августа. Увидимся на ралли-рейде «Великая степь – Волга».