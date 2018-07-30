Mercedes-AMG G 65 слишком быстро едет даже задним ходом

В США решили отозвать несколько десятков редких 12-цилиндровых внедорожников Mercedes-AMG G 65 по причине того, внедорожник слишком быстро ездит задним ходом. Инженеры обнаружили, что любое неаккуратное движение рулём на скоростях более 25 км/ч может закончиться опрокидыванием машины. Поэтому для 12-цилиндровых «геликов» объявили сервисную кампанию, в которой изменят программное обеспечение и тем самым ограничат скорость при движении задним ходом.

Напомним, что 12-цилиндровые Mercedes-AMG G 65 появились 6 лет назад. Шестилитровый битурбомотор М279 изначально выдавал 612 л.с. и 1000 Н∙м, а в 2015 году мощность двигателя V12 подняли до 630 л.с. Хотя паспортные показатели внедорожника не изменились: разгон до «сотни» занимал 5,3 секунды, максимальная скорость составляла 230 км/ч.

Стоит отметить, что «шестьдесят пятые» — исключительно штучный товар. Внешне G 65 почти ничем отличался от «младшей» версии AMG G 63, но стоил почти втрое дороже. (Для справки, в России «шестьдесят третий» можно было купить за 8,4 миллиона рублей, тогда как 12-цилиндровый вариант предлагался дилерами за 21,1 миллиона).