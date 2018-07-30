Суббренд FAW представил кроссовер Junpai D80

Суббренд концерна FAW под маркой Junpai выпускает относительно недорогие модели. До конца текущего года в Китае стартуют продажи кроссовера Junpai D80. Длина FAW Junpai D80 составляет 4 500 мм, ширина новинки равна 1 835 мм, высота – 1 700 мм. Спереди у D80 – стойки McPherson, сзади – торсионная балка.

Кроссовер будет доступен с новой бензиновой «турбочетверкой» 1.2 мощностью 143 л.с. (204 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом». Возможно появится полностью электрическая версия. Привод у кроссовера только на передние колеса.

Junpai D80 оснащен системой предотвращения фронтального столкновения, системой контроля давления в шинах и предупреждения о выходе занимаемой полосы движения, климат-контролем, панорамным люком в крыше, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя, камерой заднего вида.

На данный момент нет информации о планах FAW продавать D80 в других странах. Цена D80 пока не объявлена.