Видеорегистратор Prestigio RoadScanner 700GPS со встроенным радар-детектором

Когда-то я был сторонником функционального деления устройств. Звук – одно, связь – другое, навигация – третье. Теперь появилось устройство, которое изрядно пошатнуло мои убеждения.

За последние пару лет мне довелось испытать несколько разных систем наблюдения за дорогой и контроля за радарами ГАИ. И каждый раз, распутывая провода, я думал, что можно же было бы объединить навигатор, регистратор и радар-детектор. Понимая, что такое произведение инженерной мысли наверняка уже есть где-нибудь на просторах китайских онлайн ярмарок, я покопался и слегка офонарел от ценников. Купить три отдельных получалось дешевле… Ладно, скинем навигатор, он на смартфоне/планшете все же лучше — и быстрее, и обновляется вовремя, и опций больше, и пробки видит. Остается радар-детектор, полезный для забывчивых вроде меня, и регистратор, на всякий, тьфу-тьфу, случай. И тут мне как снег на голову сваливается наш герой Prestigio Roadscanner 700 GPS – видеорегистратор, совмещенный с радар-детектором. Подобных комбоустройств на рынке не мало, есть даже прямые аналоги. Prestigio интересен прямой поддержкой производителя, невысокой ценой, современными комплектующими и удобным креплением. Я покатался с Roadscanner 700 GPS пару недель и могу сделать некоторые выводы и дать оценки.

НЕ БОЙСЯ «БОЛЬШОГО БРАТА»

Что удивило, так это скорость холодного пуска. Меньше минуты понадобилось устройству из коробки, чтобы найти все спутники и выйти на рабочий режим. А вот чтобы разобраться в хитросплетениях меню и установок мне понадобилось куда больше времени. Вообще же из Ambarella A7LA50, 4-мегапиксельного сенсора, 6-линзового объектива, G-сенсора, 64-канального GPS приемника и кучи датчиков детектора всех возможных излучений полицейских радаров и лазеров, стиснутых в коробочку, размером с пачку сигарет удалось получить крайне технологичное устройство. Отдельно аплодирую системе крепления на обычной вакуумной присоске. Да, я знаю, что двусторонний скотч надежнее, что монтаж на отдельной ножке вредит изображению, но, когда за неделю вы сменяете три автомобиля, то вариантов нет. А присоски как-то незаметно стали прерогативой самых бюджетных вариантов. В комплекте два провода. Один с мини-USB и штекером для обычного прикуривателя. Второй с микро-USB на одном конце и USB 2.0 на другом для скачивания прошивок и видео. Wi-Fi на устройстве не обнаружен, зато есть 2.7-дюймовый экранчик, разрешением напоминающий первые цветные дисплеи сотовых телефонов. На дисплей выводится уйма информации, как с датчиков, так и служебной. К счастью, о дружелюбии интерфейса к пользователю не забыли, и понять можно все, а про остальное прочесть в тоненькой инструкции. Позабавили меня дополнительные функции. Особенно те, что напоминают о тронувшемся автомобиле, который стоит перед вами в пробке и о снижении освещенности ниже того уровня, после которого следует обозначить себя светом фар. И то и другое в точности предназначено для меня… В пробках я, грешен, туплю, бывает в смартфоне. А подъезжая к тоннелю не всегда вспоминаю о необходимости включать свет. Хорошо еще и то, что громкость указок можно менять вплоть до уровня хорошего будильника, или вовсе выключить и реагировать на пиктограммы на экране. Интересно, что камеры и радары Roadscanner выявляет не только ловя сигнал, но и используя позиционирование и заложенные в память данные. Скажем, он запросто может выдать: «Камера, возможно муляж! Скорость 60 км/ч…» Я слышал о пустышках на столбах, но не думал, что их так много. Или, например, камеры контроля средней скорости. Они ничего не излучают, но все снимают и компьютер сопоставляет время въезда на тарированный участок и выезда, сохраняя в памяти слишком быстрые машины. Это же относится и к камерам, фиксирующим нарушения вроде пересечения сплошной разметки. Словом, в центре Москвы устройство практически не смолкает, постоянно напоминая, что «большой брат смотрит на тебя». Чтож, теперь и мы на него…