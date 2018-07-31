Доля продаж вседорожников в России возросла

Последние 10 лет кроссоверы стремительно завоевывают рынок — количество моделей в этом самом быстрорастущем сегменте увеличилось более чем в 1,5 раза. По данным портала Авто.ру , в 2013–2014 гг. объединенная доля кроссоверов и внедорожников на рынке выросла с 36% до 40%, несмотря на 10% падение спроса на новые автомобили. В 2015 году, на фоне уже почти двукратного падения продаж новых автомобилей (с 2 276 000 до 1 284 000), кроссоверы и внедорожники потеряли всего 3 п. п. своей доли. При этом количество представленных на рынке моделей в сегменте увеличилось — с 132 до 139 штук.

Спустя год на фоне продолжающегося падения спроса на новые автомобили продажи кроссоверов и внедорожников продолжили свой рост — с 476 000 до 505 000, что принесло сегменту уже 41% рынка. Тенденция сохранилась и в 2017 году, когда сегмент прибавил и по количеству проданных автомобилей, и по доле рынка: 635 тысяч и 44% соответственно, а количество моделей достигло 146 штук.