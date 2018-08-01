Hyundai объявила о начале российских продаж обновленного кроссовера Tucson

Обновленный кроссовер будет поставляться с тремя моторами на выбор и в шести комплектациях. Базовый мотор в России — 2-литровый бензиновый «атмосферник» на 150 л.с. в связке с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным автоматом, при этом обе коробки могут быть как с передним, так и с полным приводом.

Бензиновый турбомотор Gamma 1,6 с прямым впрыском развивает 177 л.с. и 265 Нм, сочетается только с полным приводом и автоматом. Нет выбора и по 2-литровому дизелю (185 л.с. и 400 Нм): он тоже только с полным приводом и новым 8-ступенчатым автоматом.

С точки зрения дизайна рестайлинговый Hyundai Tucson выделяется новой каскадной решеткой радиатора, иными бамперами, а также оптикой Full LED с измененной светографикой и L-образными ходовыми огнями. Вдобавок слегка изменились графический рисунок и форма фонарей. Появились новые легкосплавные диски на 18 дюймов, а диски размерности 17 и 19 дюймов получили новое исполнение.

В интерьере кроссовера изменился дизайн центральной консоли, мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции. Также стала доступна версия салона с новым дизайном кожаной отделки сидений. Tucson также получил мультимедийную систему с сенсорным экраном на 7 или 8 дюймов с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) и беспроводным зарядным устройством.

В списке оснащения также есть адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, также предупреждающую о боковом траффике сзади (Rear Cross-Traffic Collision Warning) и система обнаружения усталости водителя, которая напомнит о необходимости остановки при долговременной поездке.

На российском рынке обновленный Tucson будет представлен в шести комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Оснащение комплектации Family теперь дополняется аудиосистемой с экраном 7 дюймов, камерой заднего вида и USB-разъемом для пассажиров сзади. Кроме того, в рамках комплектации Lifestyle появились полностью светодиодные фары, датчики парковки спереди, электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания.

Комплектация Dynamic была дополнена новыми легкосплавными дисками на 18 дюймов, электроприводом двери багажника и LED-фонарями. Изменения коснулись и комплектации High-Tech — добавились опции: автоматическое переключение ближний/дальний свет, беспроводное зарядное устройство, система слежения за состоянием водителя, адаптивный круиз-контроль.

Стоимость бензинового Hyundai Tucson, в зависимости от комплектации, составит от 1 399 000 рублей до 2 089 000 рублей. Дизельные версии — 1 769 000 до 2 139 000 рублей.