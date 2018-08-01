Компания 4х4Sport выводит на российский рынок новый бренд электрических лебёдок

Знакомьтесь: 4Revo. Качественно, доступно, долговечно. Читается как «ФоРево». Можно купить уже сейчас. Эта марка адресована в первую очередь рыбакам, охотникам, автотуристам и жителям труднодоступных мест с плохими дорогами.Словом, всем, кому регулярно приходится преодолевать сложные участки, выбираться из разнообразных перипетий и справляться с нежданными подвохами погоды. Всем, кто покупает снаряжение надолго, и не собирается его менять каждый сезон. Всем, кто привык считать перед покупкой и умеет тратить деньги рационально. В модельном ряду 4Revo три больших серии, которые различаются тяговыми возможностями, размерами, конструкцией и передаточным отношением редукторов. Мощность лебёдок внутри серии зависит от мотора – в каждом случае он свой, но при этом может быть заменён другим от родственной модели.

Серия LX – это компактные лебёдки для квадроциклов, багги и другой подобной лёгкой техники. Их максимальные тяговые возможности лежат в пределах 3500-5000 фунтов силы. Все они оснащены лёгкими моторами на постоянных магнитах, редуктором 166:1 и короткими барабанами двух размеров. В комплекте сразу идёт площадка для установки лебёдки на мотовездеход, а также пульт управления с креплением на руль.

Лебёдки TRX – это автомобильная классика с моторами на электромагнитах, длинным барабаном, редуктором 203:1, выносным силовым блоком и дополнительным радиоуправлением в комплекте. Максимальная тяга – от 6000 до 12000 фунтов силы, что перекрывает всё многообразие полноприводных автомобилей категории В.

Индекс MAX относится к самым тяговитым моделям с передаточным отношением редуктора 358,4:1, которые развивают до 15000 и 17000 фунтов силы. Эти лебёдки снабжены усиленным барабаном большого диаметра и укомплектованы наиболее толстыми тросами. Модели предназначены для вездеходов, выходящих за допустимую массу класса B. Впрочем, их можно применять и на более лёгких машинах, когда требуется избыточная тяга и запас прочности.

В первой поставке лебёдок 4Revo пришли 12-вольтовые модели серии TRX – на 9000, 10000 и 12000 lbs, а также самая младшая квадро-модель LX3500. Каждая из лебёдок поступила в двух версиях, укомплектованных стальным либо синтетическим тросом. Остальные модели, имеющиеся в производственной гамме 4Revo, также скоро появятся в продаже.