Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру новенький Ford F-150

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон подарил своему дублеру Таноайу Риду, который восстанавливается после травмы, полученной на съемках, новенький Ford F-150 Raptor. Об этом Джонсон рассказал в своем Instagram, подчеркнув, что Рид не только член большой семьи (он двоюродный брат Дуэйна), но и представитель голливудского сообщества каскадеров.

Джонсон рассказал, что с 2002 года, когда Рид впервые выступил дублером актера в фильме «Царь скорпионов», каскадер получил несколько переломов, разрывов сухожилий и связок, а также звание «Каскадер года». Пикап, по словам Джонсона, стал своеобразным подарком за «пролитую кровь, пот, слезы и прошедшие годы».

Что касается «Форда», то это сделанный на заказ экземпляр F-150, выкрашенный в черный цвет и укомплектованный подвеской с увеличенным дорожным просветом. Среди других особенностей: черные колесные диски, внедорожные шины и хромированные детали экстерьера.