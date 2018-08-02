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Новости   2 августа 2018   

Новый Ford Ranger получит уникальную систему слежения за прицепом

Новый Ford Ranger 2019 модельного года, получит ряд значимых обновлений. Теперь фирменная система BLIS (контроль за слепыми зонами), получила ряд обновлений и способна контролировать окружающее пространство вокруг прицепа.

Для этого на автомобиле были установлены дополнительные датчики в задних фонарях, что является оптимальным размещением. Причем чувствительность датчиков регулируется по размерам прицепа. Таким образом водителю доступна настройка и запоминание до трех различных прицепов, что значительно обезопасит дальнобойщиков на американских дорогах.

Как и стандартная система BLIS новинка на Ford Ranger будет сообщать водителю световым сигналом о наличии постороннего автомобиля сбоку от прицепа. Это предупредит дальнобойщика об опасности совершения какого-либо маневра с поворотами или перестроениями.

Помимо этого в функционале системы останется возможность контроля пространства возле задней части в поперечных пространствах. Это значительно снижает возможность столкновения с автомобилями при выезде с парковки задним ходом, или совершении других маневров. В набор помощников водителя также войдут автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и мониторинг разметки.

Под капотом обновленного внедорожного пикапа будет установлен 2,3-литровый турбомотор EcoBoost с системой start/stop и десятиступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено три, и ещё можно будет докупить внедорожный пакет FX4.

В России официальных продаж Ford Ranger ожидать не стоит по причинам низкого спроса на пикап.

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