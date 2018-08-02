Новый Ford Ranger получит уникальную систему слежения за прицепом

Новый Ford Ranger 2019 модельного года, получит ряд значимых обновлений. Теперь фирменная система BLIS (контроль за слепыми зонами), получила ряд обновлений и способна контролировать окружающее пространство вокруг прицепа.

Для этого на автомобиле были установлены дополнительные датчики в задних фонарях, что является оптимальным размещением. Причем чувствительность датчиков регулируется по размерам прицепа. Таким образом водителю доступна настройка и запоминание до трех различных прицепов, что значительно обезопасит дальнобойщиков на американских дорогах.

Как и стандартная система BLIS новинка на Ford Ranger будет сообщать водителю световым сигналом о наличии постороннего автомобиля сбоку от прицепа. Это предупредит дальнобойщика об опасности совершения какого-либо маневра с поворотами или перестроениями.

Помимо этого в функционале системы останется возможность контроля пространства возле задней части в поперечных пространствах. Это значительно снижает возможность столкновения с автомобилями при выезде с парковки задним ходом, или совершении других маневров. В набор помощников водителя также войдут автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и мониторинг разметки.

Под капотом обновленного внедорожного пикапа будет установлен 2,3-литровый турбомотор EcoBoost с системой start/stop и десятиступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено три, и ещё можно будет докупить внедорожный пакет FX4.

В России официальных продаж Ford Ranger ожидать не стоит по причинам низкого спроса на пикап.