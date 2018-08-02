В России стартовали продажи Renault Kaptur Play

Совместный проект компаний Яндекс и Renault — кроссовер Renault Kaptur Play, с информационно-развлекательной системой под управлением оболочки от Яндекс поступил в продажу у дилеров. По словам официальных представителей, модель будет лимитирована, но каким тиражом не сообщается.

Яндекс.Авто – это набор сервисов Яндекса, адаптированных специально для автомобиля и объединенных в единый интерфейс. С ее помощью водитель может решать в дороге множество задач: строить маршруты с учётом пробок, находить парковочные места и заправки, вызывать техпомощь, следить за погодой и слушать музыку онлайн. Яндекс.Авто полностью управляется голосовым помощником, чтобы не отвлекать водителя от дороги. Используя сенсорный 8-дюймовый экран мультимедийной системы с технологией multi-touch с возможностью масштабирования как на планшете или смартфоне.

Причем автомобиль получил модуль сети 4G, а также предоплаченный годовой тариф интернета с лимитом до 3 ГБ ежемесячно. Но и это не все изменения. Специальной серии достался и специальный цвет — красный, комбинирующийся с белой или черной крышей. Но для покупателей предпочитающих другие цвета доступна и классическая линейка оттенков кузова. Всего будет предложено 11 вариантов основной окраски. Также новинка получила уникальные легкосплавные диски на 18 дюймов и шильдики с надписью PLAY.

Не остался без изменений и дизайн интерьера, в котором появились акценты красного цвета, другая отделка сидений с красной строчкой и накладки за полированного алюминия на педали. Разумеется, для специальной серии Renault Kaptur Play будет доступен полный набор опций, как и для стандартной версии.