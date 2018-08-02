Jeep Compass будет продаваться в России

Jeep Compass займет в российской линейке марки место на ступеньку ниже модели Jeep Cherokee. Внедорожник будет продаваться в России с двумя моторами, тремя уровнями оснащения и только одним вариантом трансмиссии. Кроссоверу предложат 2,4-литровый бензиновый четырехцилиндровый агрегат из семейства Tigershark, который будет доступен в двух исполнениях.

Базовый обеспечивает 150 л.с. и 229 Нм крутящего момента, топовый – уже 175 л.с. и 237 Нм. Все российские «Компасы» по умолчанию будут оснащаться системой полного привода и девятидиапазонным автоматом, что не замедлило сказаться на цене: самый доступный Jeep Compass обойдется в России в 1 999 000 рублей.

В этом случае речь идет об исполнении Longitude. Впрочем, даже базовая комплектация выглядит достаточно богато: в нее включены, к примеру, мультимедийная система с 5-дюймовым монитором, круиз-контроль, датчик света, сиденья с подогревом и кондиционер. Вторая по степени оснащенности комплектация Limited обойдется на 200 000 дороже, и за эти деньги российский покупатель получит, допустим, адаптивный круиз-контроль, «умную» головную оптику и дисплей мультимедийной системы, увеличенный до 7 дюймов.

Предусмотрена для Jeep Compass и «экстремальная» комплектация Trailhawk, ставшая в последнее время традиционной для марки. Такой «Компас» считается подготовленным для преодоления более тяжелого, чем обычно, бездорожья и оснащен усиленной защитой в нижней части. Кроме этого, ему полагаются увеличенный до 216 мм дорожный просвет и иная система полного привода, которая именуется Active Drive Low. Заплатить за «экстремальный» Jeep Compass придется как минимум 2 299 000 рублей.