Флагман большого спорта Maxxis Mud Trepador М9060

В первые дни осени в нашей стране можно будет приобрести главную новинку сезона от Maxxis: новые спортивные шины Mud Trepador М9060.

На данный момент это самая экстремальная грязевая резина в производственной линейке компании. Восьмислойная диагональная Шина Mud Trepador М9060 разработана специально для тяжёлых офф-роудных гонок и подходит как для мягких грунтов, так и для скал. Её эффективности способствует разреженный рисунок протектора с высокими блоками, многоступенчатая плечевая зона и эластичный состав резиновой смеси, дающий великолепный результат на низких давлениях.

Новинка отличается от предшественниц также улучшенными показателями по прочности, износостойкости, сцеплению с грунтом и самоочистке. В каркасе шины использован сверхпрочный нейлоновый слой, защищающий от проколов. Mud Trepador будет доступен в одном типоразмере 38,5х12,5-16.