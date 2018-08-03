Бронированный лимузин на базе Mercedes G-Class от канадской компании Inkas

Канадская компания Inkas рассекретила проект бронированного лимузина на базе Mercedes G-Class. Броня автомобиля относится к классу CEN 1063 BR7, и способна выдержать выстрелы винтовки калибра 7,62 мм. Автомобиль построен на базе G63 AMG, но канадцы полностью переделали как кузов, так и внутреннее убранство внедорожника. Габаритная длина доработанного внедорожника — 6186 мм, ширина — 2055 мм, высота — 1951 мм.

Лимузин рассчитан на перевозку двух VIP персон. Передние места охранника и водителя отгорожены от пассажиров перегородкой. Салон элитного лимузина отделан в лучших традициях жанра: дерево, кожа, дорогая аудиосистема, 4К-телевизор.

Специалисты компании защитили аккумулятор, электронный модуль управления, усилили подвеску, установили армированные дверные петли и систему аварийного оповещения, в салоне есть тепловизор, инфракрасная камера и система пожаротушения. Не забыли канадцы усилить и тормоза, а также увеличили запас хода лимузина путем установки 96-литрового топливного бака.

В движение внедорожник приводит 5,5-литровый двигатель, который работает в паре с семискоростным автоматом и выдает 563 л.с. мощности.

Цена на такой «гелик» составляет внушительные 1,2 миллиона долларов.