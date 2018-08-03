Стала известна дата продаж обновленного Suzuki Vitara

Обновленный компактный кроссовер Suzuki Vitara 2019 модельного года поступит к официальным дилерам в России уже в конце ноября-2018. Насколько изменятся цены в связи с рестайлингом, пока неизвестно. Текущая «Витара» на нашем рынке предлагается по цене от 1 099 000 до 1 690 000 рублей.

В целом опознать обновленный Vitara можно будет по иной решетке радиатора с вертикальными хромированными элементами, видоизмененым бамперам, 17-дюймовым дискам в новом дизайне и фонарям с LED-светографикой. Производитель отмечает, что материалы отделки были улучшены, а пластик передней панели стал мягким. Вдобавок на доработанной приборной панели появится крупный цветной дисплей бортового компьютера.

Европейская версия «Витары» получила еще и расширенный комплексов, куда входят система автоматического торможения, ассистент контроля рядности, а также система распознавания помех при движении задним ходом. Но о появлении этих ассистентов у российских кроссоверов пока ничего не сообщения.

В заводской палитре появились новые цвета Solar Yellow (солнечный желтый, на фото) и Grayish Ice Blue (серо-голубой лёд). Чего обновленный Suzuki Vitara точно не получит, так это нового базового турбомотора 1,0 л на 111 л.с. (170 Нм). У нас «Витара» будет по-прежнему представлена с уже знакомым начальным атмосферником М16А 1,6 л (117 л.с.). Роль флагманского двигателя, как и раньше, принадлежит агрегату K14C-DITC 1,4 л турбо BoosterJet на 140 л.с.