Компания Skoda анонсировала «заряженную» версию кроссовера Karoq

Skoda Karoq Sportline получит несколько моторов. Топовый для модели турбированный мотор 2,0 TSI на 190 л.с., семиступенчатой коробкой передач DSG и полным приводом. Переднеприводная версия с двигателем 2,0 TDI мощностью 150 л.с. в базовой комплектации идет с 6-ступенчатой МКПП, а полный привод с DSG-7 доступен для этой версии в качестве опции. Бензиновый турбодвигатель 1,5 TSI мощностью (150 л.с.) доступен как в переднеприводной версии с механической коробкой передач, так и с трансмиссией DSG-7 в сочетании с полным и передним приводом.

Отличительными признаками версии станут более развитый аэродинамический обвес, новые 18- или 19-дюймовые колесные диски, набор черненых акцентов для кузова вместо традиционного хрома, а также спортивные кресла и руль в салоне кроссовера.

Как и в случае со Skoda Karoq Scout, цены на версию Sportline пока не сообщаются. Оба специальных исполнения кроссовера должны дебютировать на Парижском автосалоне, после чего поступят в продажу – тогда объявят и цены. Правда, для европейского рынка: по поводу поставок Karoq в Россию окончательного решения пока не принято. Судя по всему, в Skoda считают, что на нашем рынке еще не до конца исчерпала свой потенциал модель Skoda Yeti.