УАЗ будет работать в две смены из-за высокого спроса на автомобили

Российский производитель внедорожников УАЗ намерен работать в две смены на фоне роста продаж своих автомобилей. В июне продано 3656 машин — прибавка составила 10% относительно итогов аналогичного месяца в 2017 году.

«Во втором полугодии мы ожидаем более интенсивный рост продаж. Мы понимаем, что в односменном режиме работы, в котором завод сейчас выпускает автомобили, необходимый объем не сможем произвести, поэтому запускаем вторую смену», — говорят в пресс-службе УАЗа.

Компания объявила о наборе персонала. УАЗу нужны сварщики, маляры, специалисты по чугунно-литейному производству, операторы автоматических линий, инженеры-конструкторы и инженеры-технологи.

«Мы планируем брать на работу жителей Ульяновска, но также рассматриваем возможность привлечения специалистов из близлежащих населенных пунктов… Если они проживают в удаленных районах области, мы готовы рассматривать варианты частичной компенсации аренды жилья», — уточнили в компании.