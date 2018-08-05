Альянс Fiat Chrysler Automobiles испугался маленькой Mahindra?

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подал жалобу в Комиссию по международной торговле США с требованием запретить импорт индийского внедорожника Mahindra Roxor, который внешне похож на культовый Jeep Willys. В документе утверждается, что в дизайне Roxor используются ключевые элементы стилистики Jeep: квадратный кузов, плоские боковины и задняя часть кузова, высота которой находится примерно на уровне капота. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители FCA уверены, что автомобили практически идентичны, и что Mahindra попросту скопировала дизайн оригинального «Джипа». Кроме того, американо-итальянский концерн опасается, что из-за более доступных индийских внедорожников компания может понести серьезные финансовые потери.

В ноябре 2017 года Mahindra объявила, что готова инвестировать 600 миллионов долларов в обновление сборочной линии Roxor в Мичигане. До 2020 года количество сотрудников завода должно увеличиться втрое — индийский производитель планирует нанять еще 670 человек.

Рамный Mahindra Roxor дебютировал в марте текущего года. Внедорожник построен в честь 70-летия «Махиндры». Из-за особенностей конструкции и отсутствия систем безопасности машину нельзя эксплуатировать на обычных дорогах. Roxor комплектуется 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 63 лошадиные силы и 195 Нм крутящего момента и пятиступенчатой «механикой». Минимальная цена машины — 15 499 долларов (979,5 тысячи рублей).