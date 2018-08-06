Внедорожник Lexus LX получил новую спецверсию

Начался прием заказов на особый вариант исполнения внедорожника Lexus LX под названием Black Vision. Отличается он некоторыми деталями оформления экстерьера и доступен с двумя типами двигателей — бензиновым и дизельным.Создатели LX Black Vision подчеркивают, что в обоизх случаях – с бензиновым и дизельным двигателями – исполнение базируется на топовых комплектациях внедорожника. Отличительными чертами версии стали черная решетка радиатора и ручки дверей, накладки на дверях и рейлинги того же цвета, тонированная головная оптика и задние фонари, соответствующие шильдики, а также особая подсветка: светодиодные лампы, встроенные в корпуса боковых зеркал, транслируют на покрытие эмблему Black Vision.

Кузов внедорожника в этом исполнении может быть окрашен только в один из двух цветов – белый либо черный металлик. Кроме того, впервые Lexus LX с дизельным двигателем получил в качестве элемента стандартного оснащения черные 21-дюймовые колесные диски.

Исполнение Black Vision для бензиновой модификации Lexus LX 570 создано на основе комплектации Luxury 21+ и оценено в 6 984 000 рублей. Оснащается такой внедорожник 5,7-литровым мотором V8, развивающим 367 л.с. и 530 Нм крутящего момента (у бензинового Lexus LX есть еще более дорогое исполнение Superior стоимостью 7 164 000 рублей). А вот с появлением версии Black Vision у дизельного внедорожника Lexus LX 450d именно эта комплектация стала для него самой дорогой. Создана она на базе топового исполнения Executive 2 и оценена уже в 6 854 000 рублей.

Российские дилеры марки Lexus уже начали прием заказов на новинку, а непосредственные продажи внедорожников начнутся осенью 2018 года.