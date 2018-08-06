В России выросли продажи пикапов

По данным агентства «Автостат», по состоянию на 1 января 2018 года в России было зарегистрировано 260 тысяч пикапов. За первые 6 месяцев было продано еще 5 200 пикапов, что на 30% больше, чем год назад.

Самой распространенной моделью является Toyota Hilux разных годов выпуска. Таких пикапов у россиян около 80 000 штук, что составляет 31% этого сегмента. На втором месте Mitsubishi L200. Таких внедорожников 57 000 экземпляров (доля 22%). Третьи УАЗ Пикапы, которых во владении жителей России всего 25 800 штук. Это около 10%.

В десятку самых востребованных пикапов также вошли Volkswagen Amarok (15,2 тыс. шт.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс. шт.), Ford Ranger (11,8 тыс. шт.), Nissan Navara (11,4 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и Toyota Tundra (5,6 тыс. шт.).

Что касается популярности разных марок, то в 2018 году приоритеты сменились. По статистике продаж на первое место вышел УАЗ Пикап, 1 800 купленных машин. Это сразу на 42,9% больше, чем год назад. На втором месте Mitsubishi L200. 1 500 штук. 235% роста (в три раза больше, чем в 2017 году). Toyota Hilux опустился на третью позицию с показателем 1 300 машин. Падение продаж на 13%.

По региональной статистике больше всего грузовички любят в Ханты-Мансийском автономном округе, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и в Красноярском крае.