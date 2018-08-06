Курсанты разобрали и собрали УАЗ за 3 минуты

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института, в рамках конкурса среди специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат-2018», за 3 минуты превратили военный УАЗ в набор запчастей, затем его собрали и на нем же и уехали.

Предыдущим рекордом считалось время разборки военного внедорожника за 1,5 минуты и сборка за 1 минуту 55 сек. Рекорд был установлен курсантами факультета автотехнического обеспечения в этом году на шоу «Я могу», сообщает издание Омск здесь.

Растет мастерство российских воинов. В 2016 году курсанты собрали/разобрали машину за 4 минуты. В 2017 году улучшили свой рекорд на 4 секунды. И вот новое достижение.