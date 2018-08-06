Hyundai объявила цены на новое поколение Santa Fe

К данной комплектации предлагается пакет опций безопасности Smart Sense, в который входят система автоматического торможения, интеллектуальный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом, система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне, система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система слежения за состоянием водителя и система безопасного выхода. Стоимость пакета составляет 90 000 руб.
В комплектации Premier доступны премиум-аудиосистема, навигационная система c экраном диагональю 8 дюймов, 18-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель с семидюймовым цветным экраном, вентиляция передних сидений, электропривод сиденья водителя, электропривод багажника, система автоматической парковки. Стоимость бензиновой версии 2 329 000 руб., дизельной — 2 499 000 руб. В качестве опций к комплектации доступны пакет Smart Sense и вариант семиместного салона.
В топовую комплектацию High-Tech стоимостью 2 699 000 руб., помимо пакета Smart Sense, включены светодиодные фары с поворотным светом, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами Continental, система камер кругового обзора, регулировки сидений водителя и пассажира, память настроек сиденья водителя и наружных зеркал, система распознавания присутствия пассажиров сзади, беспроводное зарядное устройство и шторки на окнах задних дверей. Для данной комплектации опционально доступны семиместный салон и пакет Exclusive, который включает проекцию показаний приборов на лобовое стекло и панорамную крышу с люком. Стоимость пакета Exclusive составляет 80 000 руб.
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