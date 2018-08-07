В Ижевске завершился 2 этап Кубка России по ралли-рейдам

3-5 августа в Удмуртской республике прошёл 2 этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2018, 2 этап Кубка России по ралли-рейдам в категории «Т3 Турбо». В популярном соревновании для владельцев квадроциклов и мотовездеходов приняло участие 113 спортсменов из России, Казахстана, Беларуси, Украины и Латвии. Состязания прошли в пяти зачётных классах: ATV, SSV Standard, SSV Sport, SSV Super Sport и Adventure. Организатором серии выступает компания BRP, региональную поддержку оказал BRP Центр «Экстрим».

Спортивная программа 2 этапа Can-Am X Race 2018 состояла из 6 спецучастков (один из запланированных СУ пришлось отменить по соображениям безопасности) общей протяженностью 269,78 км. Экипажи шли очень плотно, на последнем спецучастке 17 экипажей показали время с разницей в несколько секунд.

В категории ATV (квадроциклы) первую победу на этапе Can-Am X Race празднует представитель Челябинской области Сергей Кудашев, который до этого соревнования несколько раз занимал лишь третьи места, Сергей Храмушин в этот раз занял третье место, Владислав Маликов второе. В зачете SSV Standard первую победу на Can-Am X Race празднует и экипаж Фарит Губаев / Александр Чернов (Ижевск). Победителями в категории SSV Sport стали Тимур Шигабутдинов / Виталий Евтехов. Раис Минниханов / Вячеслав Мизюкаев победили в SSV Super Sport. На втором месте с отставанием менее одной минуты Сергей Карякин / Антон Власюк, Фёдор Воробьев / Александр Обухов третьи. Быстрейшим экипажем 2 этапа Can-Am X Race стал Артём Хайруллин / Алексей Кузьмич. Эти спортсмены по итогам прошлого сезона вошли в призовую тройку SSV Super Sport и по правилам гонки в новом сезоне могут сражаться за пьедестал только в Абсолютном зачете, куда включены все участники без деления по классам.