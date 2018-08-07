В Ижевске завершился 2 этап Кубка России по ралли-рейдам

Спортивная программа 2 этапа Can-Am X Race 2018 состояла из 6 спецучастков (один из запланированных СУ пришлось отменить по соображениям безопасности) общей протяженностью 269,78 км. Экипажи шли очень плотно, на последнем спецучастке 17 экипажей показали время с разницей в несколько секунд.
В зачете SSV Standard первую победу на Can-Am X Race празднует и экипаж Фарит Губаев / Александр Чернов (Ижевск). Победителями в категории SSV Sport стали Тимур Шигабутдинов / Виталий Евтехов. Раис Минниханов / Вячеслав Мизюкаев победили в SSV Super Sport. На втором месте с отставанием менее одной минуты Сергей Карякин / Антон Власюк, Фёдор Воробьев / Александр Обухов третьи.
Быстрейшим экипажем 2 этапа Can-Am X Race стал Артём Хайруллин / Алексей Кузьмич. Эти спортсмены по итогам прошлого сезона вошли в призовую тройку SSV Super Sport и по правилам гонки в новом сезоне могут сражаться за пьедестал только в Абсолютном зачете, куда включены все участники без деления по классам.
2 этап серии Can-Am X Race 2018 стал также вторым этапом Кубка России по ралли-рейдам в зачете Т3 Турбо. В зачёте Кубка России приняли участие 15 экипажей. На первое место выехал экипаж Артема Хайруллина и Алексея Кузьмича, стабильно входящий в тройку быстрых пилотов по итогам 4 из 7 этапов гонки. Они привезли Сергею Карякину и Антону Власюку 2 минуты 47 секунд, отодвинув последних на вторую строчку итогового протокола. На третьем месте оказались Фёдор Воробьев и Александр Обухов, которые всю гонку держались в десятке лидеров.
Традиционным лидерам Кубка России по ралли-рейдам в зачете Т3 Турбо в этот раз не очень везло. Алексей Бердинских, который перед 2 этапом занимал первую позицию среди пилотов, завершил гонку лишь на четвертом месте с отставанием от Хайруллина шесть минут. Его постоянных соперников – пилотов Сергея Евстратова и Игоря Ганника, которые по очкам в рейтинге пилотов сезона 2018 года на втором и третьем местах соответственно, тоже оставила фортуна, они оказались только в «хвосте» первой десятки лучших экипажей: Евстратов — на девятой, а Ганник на седьмой строчке итогового протокола Кубка России.
Месяц остаётся до старта третьего, финального этапа квадросерии Can-Am X Race 2018, а также 3 этапа Кубка России по ралли-рейдам в зачете T3 Турбо. 7-9 сентября спортсменов ждут в Челябинской области.
Отправить ответ